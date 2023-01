MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo accoglie in famiglia Riccardo Bigon. Il City Football Club si affiderà alla consulenza dell’ex Bologna per supervisionare le sue società. Ciò, però, non dovrebbe compromettere l’organigramma societario.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Bigon conosce già Gardini con cui ha lavorato nell’Hellas Verona nella stagione 2015/2016. E’ stato anche direttore sportivo di Reggina e Napoli. Ciò però non dovrebbe compromettere l’organigramma societario.

In tal senso, Leandro Rinaudo dovrebbe rimanere nel ruolo di direttore sportivo. Entrambi, infatti, si concentreranno sul mercato e sarebbero tre i nomi imminenti in lista: Gennaro Tutino e Valerio Verre, dati da giorni in dirittura d’arrivo, e Bruno Martella della Ternana: classe 1992 che ha giocato 7 partite in questo campionato.

