Palermo C5, battuto il Pioppo 6 – 4. I rosa restano primi in classifica
Il Palermo C5 riesce ad imporsi 6 – 4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo le doppiette di Musso e Giannola oltre che le reti di Russo e Torcivia.
Il primo tempo si è concluso con il risultato di 3 – 2 per i rosanero, alla ripresa entrambe le squadre segnano gli stessi gol per il 6 – 4 finale.
Terza vittoria consecutiva in campionato su altrettante gare disputate: i rosanero restano in vetta alla classifica l girone A di Serie C1.