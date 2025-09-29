Il Palermo Futsal lotta ma perde con l’Agrigento: terzo ko in tre partite
Il Palermo Futsal perde il match interno contro l’Agrigento Futsal nonostante una buona prestazione. Non bastano le reti di Di Chiara, Iraci e la doppietta del solito trascinatore La Fiura. Al Tocha Stadium passano gli agrigentini con il risultato di 4 – 7, che si confermano tra le candidate alla promozione diretta in Serie B.
La gara si apre nel segno dell’equilibrio. Ci pensa Santi a portare in vantaggio gli ospiti, ma dopo appena 40 secondi arriva la pronta risposta rosanero con capitan La Fiura, bravo a sfruttare uno schema da calcio piazzato su assist di Chinnici.
L’Agrigento approfitta però di due disattenzioni difensive dei padroni di casa, andando a segno prima con Digao e poi con M. Franco. Si va così al riposo sul parziale di 1-3.
In avvio di ripresa arriva il poker ospite con Saad, che riceve da Guerrero e batte Raccampo, anche grazie a una deviazione di A. Di Chiara. Mister Gentile scuote i suoi e il Palermo accorcia con La Fiura, servito da Nicchia. L’Agrigento cala la manita con Ayoub, ma il Palermo reagisce con orgoglio: prima Iraci, poi ancora A. Di Chiara riportano i rosanero in corsa sul 4-5.
Nel finale, però, gli ospiti allungano di nuovo: Digao firma la sua doppietta su splendida azione di Guerrero, quindi Ayoub, assoluto migliore in campo, chiude i conti per il definitivo 4-7.
Il Palermo Futsal Club resta a secco di punti dopo tre giornate di campionato. Sabato 4 ottobre alle ore 17:00 sfiderà il San Vito, anch’esso ancora fermo a quota zero. Una partita che ha già il sapore di finale per la squadra di mister Gentile.
FOTO CREDIT: MIRKO VALENTI