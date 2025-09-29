Palermo – Venezia, il club rosa invita i tifosi ad andare al “Barbera” in anticipo

Il Palermo invita i tifosi ad andare al “Barbera” con largo anticipo in occasione del match contro il Venezia: il club rosanero ha pubblicato un comunicato contenente anche delle parole del presidente Dario Mirri in cui viene sottolineato come nonostante le migliorie apportate negli ultimi mesi sia inevitabile incappare in lunghe code nel caso in cui non si arrivi all’ingresso in un orario abbastanza anticipato rispetto al calcio d’inizio.

Il comunicato

In vista della gara di domani Palermo-Venezia, il Palermo FC ribadisce l’invito a recarsi al Renzo Barbera con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto, al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi dello stadio.

Queste le parole del Presidente Dario Mirri: “Per cinquant’anni ho fatto il tifo dalla Gradinata, da semplice tifoso come tutti, e conosco perfettamente i problemi e le difficoltà che ci sono per entrare allo stadio. Nonostante le recenti migliorie e il nostro impegno in investimenti anche infrastrutturali, far entrare decine di migliaia di persone in pochi minuti comporta inevitabilmente lunghe attese agli ingressi. Ai nostri tifosi chiediamo un piccolo gesto di collaborazione e di responsabilità: anticipare l’arrivo allo stadio è oggi l’unico modo per vivere insieme, in sicurezza e nel rispetto degli altri, una giornata di calcio dall’inizio alla fine”.







