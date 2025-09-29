Palermo – Venezia, le probabili formazioni: Inzaghi pensa a delle novità

(AGGIORNATO IL 29 SETTEMBRE, ORE 06.30). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Venezia, match valido per la 6a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento martedì 30 settembre, alle ore 20.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Sverko; Bjarkason, Doumbia, Perez, Busio, Haps; Compagnon, Adorante.

Indisponibili: Condé, Franjic







Squalificati: Duncan

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Bardi, Ranocchia, Diakité

Squalificati: /

Inzaghi pensa a delle novità di formazione contro il Venezia. Le partite ravvicinate sono tante e l’allenatore è stato chiaro fin dal principio: ci sarà spazio per tutti. Continueranno, quindi, le rotazioni ragionate. Ancora indisponibili Gomis, Bardi, Ranocchia e Diakité.

DIFESA

In porta ci sarà ancora Joronen. Peda dovrebbe tornare titolare nel ruolo di braccetto di destra. Bani e Ceccaroni, al momento, sembrano intoccabili, difficile fare a meno di loro.

CENTROCAMPO

Pierozzi potrebbe lasciare la posizione di braccetto per tornare a tutta fascia. Augello, a sinistra, va verso la conferma. Accanto a Segre ci dovrebbe essere Blin e non Gomes: l’ex Manchester City è uscito con i crampi dalla gara di Cesena.

ATTACCO

Brunori, tenuto inizialmente in panchina contro il Cesena, dovrebbe tornare dall’inizio. Accanto a lui potrebbe agire Gyasi, ma sia Palumbo che Le Douaron conservano delle chance di giocare. Davanti, spazio a Pohjanpalo.

