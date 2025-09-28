Cagliari, che sfortuna per Belotti: per l'ex Palermo è rottura del crociato ​​

Che sfortuna per il gallo Belotti: l’attaccante ha subito un gravissimo infortunio durante la partita contro l’Inter. Gli esami hanno purtroppo “evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Brutto colpo per l’ex calciatore di Palermo, Torino, Roma e Benfica, che nello scorso turno aveva ritrovato la gioia del gol in Serie A con una doppietta in casa del Lecce.

Il comunicato

A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche.





