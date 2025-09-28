Palermo femminile, vittoria in Coppa Italia Serie C: battuta la Virtus Marsala (0 - 4) ​​

Il Palermo Women vince all’esordio stagionale: la squadra guidata da Rosalia Pipitone ha battuto 0 – 4 la Virtus Femminile Marsala nella gara valida per la 2ª giornata del Girone 1 di Coppa Italia Serie C. A segno Dragotto, Coco,, Di Salvo e Priolo.

“Sono felice per la vittoria: era importante partire bene e offrire una prestazione convincente su un campo non semplice – ha detto Rosalia Pipitone, allenatrice della squadra -. La squadra ha risposto al meglio sia dal punto di vista fisico che tecnico e tattico mettendo in pratica quanto provato in questo mese di preparazione”.

“Dobbiamo essere più concrete sotto porta, il risultato poteva essere più ampio. Sfruttare al massimo le occasioni sarà quello che ci permetterà di fare il salto di qualità. Da martedì inizieremo a preparare il derby contro il Catania, in programma domenica prossima in casa”.





