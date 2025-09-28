Athletic Palermo – Acireale 0 – 1 / LIVE | Fine primo tempo
47′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO.
46′ p.t. – Bonfiglio tenta il destro ma la palla si spegne a lato.
43′ p.t. – Ammonito Torres per fallo su Semenzin.
40′ p.t. – Ammonito Baglione per aver trattenuto Micoli.
36′ p.t. – GOL DELL’ACIREALE (in sospetto fuorigioco). Greliak beffato sotto le gambe da un tiro di Amore. Athletic immeritatamente sotto.
32′ p.t. – MICOLI FALLISCE IL RIGORE, BELLA PARATA DI NEGRI.
31′ p.t. – RIGORE PER L’ATHLETIC, atterrato Bongiovanni.
29′ p.t. – Assalto nerorosa: Varela prova il tiro a giro di sinistro ma il pallone viene respinto.
19′ p.t. – Clamorosa occasione per Micoli: conclusione da dentro l’area di rigore e tiro centrale parato da Negri.
16′ p.t. – Micoli scarta un avversario e tira di destro: conclusione rimpallata dalla difesa ospite.
12′ p.t. – Ci prova anche l’Acireale: conclusione da dentro l’area dell’attaccante scese, palla fuori di molto.
8′ p.t. – Ci prova ancora Bonfiglio: il numero 14 prova il tiro da fuori, la palla esce non di molto.
3′ p.t. – Occasione per Bonfiglio: colpo di testa su cross di Varela. Palla deviata in calcio d’angolo.
ORE 16 – INIZIA LA PARTITA. Athletic in maglia rosa e pantaloncini neri, Acireale in maglia bianca e pantaloncini amaranto.
L’Athletic Palermo ospita l’Acireale per la 5a giornata di campionato. A partire dalle ore 16 la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 16)
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 31 Panaro, 7 Mazzotta (C), 4 Torres, 6 Crivello, 18 Maurino, 11 Varela, 8 Bongiovanni, 20 Zalazar, 9 Micoli, 14 Bonfiglio.
A disposizione: 1 Bitzinis, 3 Vesprini, 10 Concialdi, 17 Matera, 19 Bustos, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 43 Mori, 83 Rampulla.
Allenatore: Ferraro.
ACIREALE: 12 Negri, 3 Di Stefano, 11 Semenzin, 18 Baglione, 26 Rechichi, 27 Rapisarda, 35 Iuliano, 44 Jansen, 77 Samb, 78 Amore, 88 Chatzinikolaou.
A disposizione: 1 Di Silvestro, 4 Di Mauro, 5 Martins, 9 Maletic, 21 Andreassi, 24 Riggio, 33 Genovese, 71 Di Pietro, 95 Tam.
Allenatore: Coppa