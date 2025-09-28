Palermo - Venezia, si punta a un nuovo record di presenze: il dato aggiornato ​​

Prosegue a gonfie vele la prevendita per Palermo – Venezia. Il “Barbera” si prepara a un nuovo pienone per la gara in programma martedì 30 ottobre alle 20.30. L’obiettivo è battere il record stagionale di spettatori.

A 48 ore dalla partita, sono già 25.321 le presenze garantite per la partita. Il dato ovviamente crescerà nelle prossime ore. Si punta a battere il record stagionale, che si è registrato col Bari, quando erano stati 32.363 (15.859 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Barbera”.

Ci sono tutti gli ingredienti per vedere un’altra partita con oltre le 30mila presenze al “Barbera”. Col Frosinone sugli spalti della Favorita si erano assiepati 32.181 tifosi, con la Reggiana 30.868. Dati straordinari, appena sotto quelli registrati nell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando sono stati emessi 34.665 titoli.







