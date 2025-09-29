Breda: "Il Palermo mi piace, ma non c’è una squadra ammazza campionato" ​​

Redazione 29/09/2025 07:15

Roberto Breda, ex allenatore di Ternana e Salernitana tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le squadre più forti.

Mi piace il Modena, come il Palermo – afferma Breda – . Ma non c’è una squadra ammazza campionato. E poi mi aspetto che il Venezia cresca, perché c’è un allenatore molto preparato come Stroppa. E sono contento per il Frosinone“.

“Lo Spezia fatica? Tante volte capita che perdi la finale playoff e l’anno dopo diventa complicato. Guardate il Bari. Lo Spezia è forte e può tirarsi fuori da questa situazione”, dice.



