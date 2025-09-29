GdS - "Palermo, i conti alla fine: ora serve solo continuità" ​​

“I conti si fanno alla fine e in Serie A direttamente ci vanno in due“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il sorpasso del Modena, nuova capolista solitaria dopo la vittoria col Pescara.

La classifica, al momento, non può essere un’angoscia, anche perché il Palermo nell’ammucchiata di testa c’è. I primi bilanci si inizieranno a fare fra un mese, quando si saranno giocate più partite. Intanto, il campionato sta dicendo che c’è grande equilibrio.

Il pareggio di sabato ha ribadito che Inzaghi ha una squadra ricca di risorse e che può trovare il gol in qualunque momento della partita. Dove può migliorare è sulla concretezza. Quello che conta adesso, però, è dare continuità a questa striscia iniziale anche nelle prossime due gare.







