CorSport – “Palermo, testa e cuore sul Venezia: Brunori a caccia del primo gol”

Il punto esterno ottenuto contro il Cesena ha confermato i buoni segnali di questo avvio di stagione. Il Palermo ha dato la sensazione di saper. interpretare con raziocinio i momento della gara, effettuando la prima rimonta. E ora al “Barbera” arriva il Venezia: sarà un altro spettacolo di folla.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea che ci sono comunque anche aspetti che non sfuggono a Inzaghi. Il Palermo non è (e non può essere) perfetto, lascia un po’ spesso occasioni all’avversario con qualche superficialità nelle giocate e ogni tanto ricade nella frenesia, che gli fa perdere le distanze fra i reparti.

Per il Venezia, Inzaghi conta di riavere Diakité in difesa, per far rifiatare uno fra Pierozzi e Gyasi, e si porterà dietro il dubbio Gomes, che è uscito per crampi. Sembra escluso un infortunio più preoccupante ma non è detto che ce la faccia.







Con Ranocchia out, è pronto Blin, finora mai titolare in campionato. Mentre davanti tornerà dal 1′ Brunori, alla caccia del 1º gol stagionale.

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI