“Mi manda Monastra”, alle 14 su Facebook e sul sito: ospite Giacomo Filippi ​​

Guido Monastra e Roberto Parisi tornano in onda oggi alle 14 con “Mi manda Monastra”, la fortunata trasmissione dedicata alle vicende del Palermo che anche questo lunedì andrà in onda dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo via Magnolie) a Palermo.

La trasmissione, prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, sarà visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate e come sempre sarà possibile interagire con domande e commenti.

Ci sarà modo di analizzare il pareggio di Cesena, positivo perché conquistato in trasferta contro una diretta rivale e soprattutto perché per la prima volta in stagione il Palermo era andato sotto nel punteggio. Ospite della trasmissione sarà l’allenatore Giacomo Filippi, ex tecnico dei rosanero in Serie C. Si parlerà anche della gara di domani sera con il Venezia, altra sfida di grande appeal contro una delle favorite alla promozione. Si giocherà al “Barbera” ed è molto probabile che si registri un altro pienone.







Insieme a Filippi saranno anche affrontati i temi principali dell’incertissimo campionato di Serie D, che ieri ha visto l’exploit dell’Athletic Palermo: la formazione nerorosa, con una vittoria in rimonta sull’Acireale sofferta ed emozionante, ha conquistato il secondo posto in classifica.

