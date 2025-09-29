Serie B, panchine traballanti: Mantova in ritiro, il Monza pensa a Corini ​​

Le panchine di Serie B cominciano a traballare. A Monza sono in corso delle riflessioni, Bianco è in bilico, soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Padova. In lista per una eventuale sostituzione c’è anche Eugenio Corini.

Il turno infrasettimanale garantisce un’altra possibilità a Bianco, ma dopo la società prenderà una decisione definitiva. Secondo quanto riportato sulla Gazzetta, sono già stati presi i contatti con Corini, che sarebbe pronto a subentrare se il Monza non farà risultato a Empoli e contro il Catanzaro.

Davide Possanzini resta l’allenatore del Mantova, ma la società ha deciso di partire per la Campania e di fermarsi lì tutta la settimana. L’allenatore deve lavorare sulla testa dei giocatori, perché gli errori sembrano figli della poca concentrazione e del difficile inserimento dei nuovi.







