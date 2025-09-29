Siracusa k.o. col Cosenza, Turati: "Abbiamo messo sotto una corazzata" ​​

Niente da fare per il Siracusa, che nonostante una buona prestazione ha perso 0 – 1 contro il Cosenza. Marco Turati, però, guarda il bicchiere mezzo pieno e sottolinea i miglioramenti di una squadra in crescita.

“Questa sconfitta è una grandissima delusione: abbiamo messo sotto una corazzata – afferma – . Fino al gol loro non avevano neanche oltrepassato il centrocampo e faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver gettato il cuore oltre l’ostacolo e aver dato l’anima, a parte qualche errore tecnico”.

“Ci manca ancora il guizzo dentro l’area e dobbiamo continuare a lavorare per acquisire concretezza ed essere più cattivi negli ultimi 16 metri”, conclude Turati.







