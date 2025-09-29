Palermo - Venezia, arbitra Marinelli: bilancio negativo con i rosa ​​

Sarà Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, l’arbitro designato per dirigere Palermo – Venezia, in programma martedì 30 settembre allo stadio “Renzo Barbera”, gara valida per la sesta giornata di Serie B.

Marinelli ha già arbitrato il Palermo in 10 occasioni, con un bilancio tutt’altro che positivo per i rosanero. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione: era il 30 ottobre, e i siciliani – allora guidati da Dionisi – pareggiarono 0-0 contro il Mantova.

Il bilancio complessivo parla di ben cinque sconfitte per il Palermo sotto la direzione di Marinelli. La prima arrivò nella stagione 2017/18 contro il Parma (3-2), seguita da quelle contro la Cremonese l’anno successivo, il Genoa (2-0) nel 2022/23, e infine Cagliari (in Coppa Italia) e Catanzaro (in campionato) nella stagione 2023/24.







Le uniche due vittorie risalgono alla stagione 2018/19, contro Pescara e Foggia. Completano il bilancio tre pareggi, ottenuti contro Brescia (2022/23) e Cosenza (2023/24).

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Scatragli e Mezza, con Ubaldi come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Gariglio, assistito da Camplone (AVAR).

La designazione completa

PALERMO – VENEZIA h. 20.30

MARINELLI

SCATRAGLI – ZEZZA

IV: UBALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CAMPLONE

