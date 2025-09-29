Cesena multato dal Giudice Sportivo dopo il match col Palermo: la motivazione
Tra le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di campionato, spicca una multa di 1.500 euro al Cesena. Il club romagnolo è stato sanzionato “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica nel recinto di giuoco”, in occasione del match contro il Palermo.
Sanzioni anche per Carrarese e Pescara. Il club toscano dovrà pagare 2.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco”, mentre gli abruzzesi sono stati multati di 1.500 euro per un episodio analogo, ma con un solo fumogeno.
Sul fronte disciplinare, saranno due i giocatori assenti per squalifica nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata: Alessio Cacciamani (Juve Stabia) e Luca Vignali (Spezia)
A questi si aggiunge Alfred Duncan, espulso nella sfida tra Venezia e Cesena della quarta giornata e squalificato per tre giornate per “condotta violenta” dopo aver scalciato un avversario. Il centrocampista salterà quindi anche la prossima gara contro il Palermo.