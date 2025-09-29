Athletic Palermo-Acireale, il tecnico granata attacca un cronista nel post partita ​​

Durante la conferenza stampa seguita alla partita contro l’Athletic Palermo, vinta 2-1 dai padroni di casa, l’allenatore dell’Acireale Calcio, Marco Coppa, ha rivolto un attacco personale al cronista de La Sicilia Andrea Cataldo, evitando di rispondere a una sua domanda sulla squadra. “Non mi va di rispondere al giornalista Andrea Cataldo. Nel momento in cui diventerà un uomo libero, allora potrà parlare con me”, ha dichiarato il tecnico, suscitando immediate polemiche.

Assostampa Catania e Ussi hanno definito “gravi e intollerabili” le parole di Coppa, esprimendo piena solidarietà a Cataldo. Secondo le sigle, l’episodio rappresenta un tentativo di delegittimare il lavoro del giornalista e di sottrarsi al confronto sul merito sportivo, un atteggiamento “oltraggioso, non tollerabile e pericoloso”.

Le associazioni hanno richiamato tutti i protagonisti dello sport a un rapporto rispettoso con la stampa, ricordando che il confronto con i media è parte essenziale di democrazia e libertà di informazione. L’auspicio è che simili episodi non si ripetano, per garantire un clima di dialogo e trasparenza.







