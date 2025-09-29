"Mi manda Monastra", la puntata del 29 settembre / VIDEO ​​

“Mi manda Monastra”, la puntata del 29 settembre / VIDEO

Redazione 29/09/2025 14:00

Guido Monastra e Roberto Parisi tornano in onda con “Mi manda Monastra”, la fortunata trasmissione dedicata alle vicende del Palermo che anche questo lunedì va in onda dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo via Magnolie) a Palermo. Ospite della trasmissione sarà l’allenatore Giacomo Filippi, ex tecnico dei rosanero in Serie C.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *