“Mi manda Monastra”, la puntata del 29 settembre / VIDEO
Guido Monastra e Roberto Parisi tornano in onda con “Mi manda Monastra”, la fortunata trasmissione dedicata alle vicende del Palermo che anche questo lunedì va in onda dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo via Magnolie) a Palermo. Ospite della trasmissione sarà l’allenatore Giacomo Filippi, ex tecnico dei rosanero in Serie C.
La trasmissione, prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, è visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate. Tanti gli argomenti analizzati: dal pareggio di Cesena alla gara di domani sera con il Venezia.