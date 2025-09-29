Inzaghi: "Mi aspetto una prova di maturità, il nostro publico sarà fondamentale. Augello..." ​​

Alla vigilia della sfida contro il Venezia, valida per la sesta giornata di Serie B (turno infrasettimanale), il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sia sulla situazione della squadra che sulle sue emozioni personali legate all’incontro.

ORE 14.42 – “L’allenamento di oggi sarà senza Gomes e Augello. Gomes aveva campi e puntiamo a recuperarlo. Per Augello una semplice distorsione. Siamo consci dell’importanza della partita. Giocheranno i migliori”.

ORE 14.43 – “Cinque partite sono troppo poche: il Sassuolo l’anno scorso tra le prime gare perse con la Cremonese e poi dominò il campionato. Il Venezia ha fatto un campionato molto importante con un allenatore vincente. Noi abbiamo il vantaggio di giocare davanti ai nostri 30 mila tifosi”.

ORE 14.45 – “Venezia non è una partita come le altre per me. Mi ha dato felicità e affetto, oltre alla possibilità di conoscere mia moglie. Sapete tutti cosa sogno per maggio, senza dirvelo. Per 90 minuti saremo avversari ma il nostro legame sarà indissolubile”.

ORE 14.46 – “Diakitè è completamente recuperato: capirò se dall’inizio o dalla panchina. Sappiamo come Stroppa faccia giocare bene le sue squadre. Al di là del rispetto, questo è una partita che chiunque vorrebbe giocare. Mi aspetto una prova di maturità e spero che il nostro pubblico ci da la forza di fare la nostra partita perfetta. Abbiamo il vantaggio di potere allungare”.

ORE 14.47 – “In sei partite non abbiamo mai perso. Il gol lo faremo sempre. La squadra è molto più avanti di quello che pensavo. Ogni partita deve farci crescere. Vedo 20 giocatori che potrebbero giocare senza problemi”.

ORE 14.49 – “Siamo la squadra che tira più in porta. Non ho preoccupazioni e spero di continuare così. Se manteniamo questa media teniamo alto un dato positivo. Bereszynski? L’ho visto molto bene. Volevo già metterlo a Cesena. Se non ho l’esigenza particolare non voglio rischiarlo fino alla sosta.Perderlo per un infortunio sarebbe molto grave, ma lui è pronto”.

ORE 14.50 – “Noi già dal riscaldamento abbiamo bisogno di tutta la nostra gente. Domani la spinta del nostro pubblico può essere fondamentale. L’ultimo Palermo – Venezia che ho vissuto ero avversario dei rosanero, ma erano anni diversi”.

