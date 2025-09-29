Stroppa: "Partita da categoria superiore. Il Palermo è una squadra completa" ​​

Alla vigilia del big match contro il Palermo, valido per la sesta giornata di Serie B, il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa, sottolineando il momento positivo della sua squadra e il prestigio della sfida in programma al Barbera.

“Arriviamo da una bellissima vittoria contro lo Spezia – ha spiegato Stroppa – perché giocare in superiorità numerica non è mai semplice. I ragazzi sono stati equilibrati, concentrati, e hanno portato a casa tre punti importanti con una prestazione solida”.

Il tecnico ha poi elogiato l’avversario e il contesto della gara: “Affrontare una squadra come il Palermo è sempre bello: si vive per queste partite. Oggi abbiamo svolto una rifinitura perfetta, la squadra sta benissimo e siamo pronti. Si sfidano due club di altissimo livello, per storia, blasone e qualità: ci sono tutte le condizioni per assistere a uno spettacolo straordinario”.







Con tanti impegni ravvicinati, Stroppa ha annunciato qualche rotazione: “Domani ci saranno alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. Abbiamo giocatori non ancora al top e sabato si gioca di nuovo contro il Frosinone. In due settimane abbiamo affrontato molte partite ed è giusto dare spazio a tutti”.

Infine, parole di grande rispetto per la formazione rosanero: “Il Palermo è una squadra completa, sa giocare in verticale, è fisica e mentalmente impegnativa. L’attacco è di assoluto valore per questa categoria. La partita di domani si avvicina molto a una gara di categoria superiore: servirà la massima attenzione, perché in ogni momento possono creare un’occasione”.

