Venezia, i convocati di Stroppa per la gara contro il Palermo
Il Venezia comunica la lista dei convocati per la prossima gara contro il Palermo. Sono 24 i giocatori a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Assente Alfred Duncan, che deve ancora scontare la qualifica di tre giornate rimediata nella gara contro il Cesena.
I convocati
Portieri:
Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.
Difensori:
Antoine Hainaut, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Ridgeciano Haps, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti:
Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.