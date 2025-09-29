Palermo - Venezia, nel mirino quota 30 mila presenze: il dato aggiornato ​​

Sono già 27.564 gli spettatori attesi al “Barbera” a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Palermo-Venezia. Un dato impressionante, soprattutto considerando che si tratta di un turno infrasettimanale in programma martedì sera.

L’obiettivo è ormai chiaro: toccare quota 30.000 presenze. Difficile (ma non impossibile) però pensare a un nuovo record stagionale. Il primato, infatti, risale alla sfida contro il Bari, quando sugli spalti si contarono 32.363 spettatori.

Tutto lascia pensare che anche questa volta il “Barbera” sarà gremito. Contro il Frosinone si erano radunati in 32.181, mentre contro la Reggiana si era arrivati a 30.868. Numeri straordinari, poco distanti dal top stagionale registrato nell’amichevole di lusso con il Manchester City, che richiamò ben 34.665 tifosi.







