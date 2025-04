Palermo – Carrarese, biglietti ancora validi per il recupero. Pronto anche il rimborso

Tempo di notizie sui ticket o… rimborsi. La partita Palermo – Carrarese è stata rinviata a causa della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile. L’incontro è stato riprogrammato per il 13 maggio alle ore 20:30. Il Palermo, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che i biglietti già acquistati resteranno validi per accedere regolarmente allo stadio Renzo Barbera il giorno del recupero.

IL COMUNICATO UFFICIALE

In seguito al rinvio della gara Palermo-Carrarese, valida per la 34ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, il Palermo FC informa che i biglietti già acquistati (online o presso i punti vendita Vivaticket) restano validi per accedere regolarmente allo stadio Renzo Barbera il giorno del recupero, in programma martedì 13 maggio alle ore 20.30.

Sarà eventualmente possibile effettuare il “cambio utilizzatore” del titolo d’accesso acquistato cliccando QUI, dopo l’inizio della vendita dei biglietti per la nuova data.





Chi fosse impossibilitato a partecipare all’evento può effettuare richiesta di rimborso online tramite l’apposita piattaforma Vivaticket entro le ore 23.59 di domenica 4 maggio.

Per effettuare la richiesta sarà necessario inserire il Sigillo Fiscale del biglietto, il codice alfanumerico di 16 cifre visibile alla voce “Sig. Fiscale” o “S.F.”.

Chi ha caricato il titolo d’accesso su fidelity card potrà inserire il numero della SIAMO AQUILE CARD che inizia per “106”.

I possessori di biglietto acquistato presso i punti vendita Vivaticket potranno, in alternativa, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato effettuato l’acquisto.

Si specifica che i rimborsi verranno effettuati nei giorni successivi al termine ultimo previsto per l’invio delle richieste e che saranno rimborsati esclusivamente il costo del biglietto e il diritto di prevendita (escluse eventuali commissioni di servizio).

