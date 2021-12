MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Diego Soleri ha da inizio stagione dimostrato di meritarsi una chance da titolare in ogni sua uscita dalla panchina. Come riporta Il Giornale di Sicilia c’è però un paradosso: ogni volta che l’attaccante gioca dall’inizio non riesce a fare gol.

Quella nel derby è stata la settima presenza da titolare tra campionato e coppa per l’attaccante. Diversa, come è risaputo, la situazione quando subentra dalla panchina.

Quando entra a partita in corso Soleri rimane il migliore della Serie C sotto il punto di vista realizzato, con 5 gol segnati.

