MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Doveva essere uno scontro diretto, rischia di diventare l’ultima spiaggia“. Così Benedetto Giardina commenta ne Il Giornale di Sicilia il modo in cui è cambiata l’attesa per Palermo – Bari.

I rosa speravano di arrivare a meno di tre punti di distanza per provare l’assalto alla vetta, invece il distacco è addirittura di 8 lunghezze. Distanza che non permette al Palermo alcun errore se vuole mantener viva la speranza di promozione diretta. Non vincendo contro i pugliesi i rosa resterebbero a -8 o addirittura andrebbero a -11, con il rischio di essere risucchiati da una classifica che, vetta a parte, rimane cortissima.

Intanto nella giornata di oggi verranno ripresi gli allenamenti. Fronte squalificati due certezze: Almici e Luperini mancheranno contro il Bari (e probabilmente anche per altre partite).

LEGGI ANCHE

PALERMO SENZA MORDENTE, ARRIVATA LA SCONFITTA PIÙ BRUTTA