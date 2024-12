Palermo – Catanzaro, rosanero in ritiro anticipato

Il Palermo va in ritiro: è questa la decisione dei vertici del club rosanero per la settimana di preparazione della partita contro il Catanzaro.

Due giorni di riposo, poi la doppia seduta di allenamento e in seguito la decisione di vivere i giorni pre Catanzaro tutti insieme: il Palermo andrà in ritiro anticipato a partire da giovedì 12 dicembre, la partita è in programma domenica 15 dicembre.

Il Palermo è reduce dalla sconfitta in casa della Carrarese: una partita che ha spento gli entusiasmi nati dopo la grande vittoria raggiunta contro lo Spezia e che ha trascinato i rosanero nel fondo della zona playoff.





IL COMUNICATO

Doppio allenamento oggi a Torretta per il Palermo in vista della prossima gara casalinga contro il Catanzaro.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio, hanno svolto torelli ad alta intensità, un lavoro specifico sulla transizione offensiva, una partita con focus sul possesso palla e una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra.

Da domani la squadra guidata da Alessio Dionisi sarà in ritiro: la preparazione dei rosanero proseguirà al Palermo CFA.