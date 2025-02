Palermo, chi è Emil Audero: ecco il nuovo portiere rosanero

Emil Audero è il nuovo portiere del Palermo. Si tratta di un rinforzo d’esperienza, che negli ultimi anni ha giocato sempre in Serie A ma reduce da un periodo non esaltante, tra l’esperienza negativa al Como e l’annata da secondo all’Inter.

Le prime esperienze

Audero, nato il 18 gennaio 1997 a Mataram, in Indonesia (ma italiano di passaporto), è figlio di padre indonesiano e madre italiana. Si trasferisce in Italia all’età di un anno, stabilendosi a Cumiana, in Piemonte. Qui inizia il suo percorso calcistico, entrando nel settore giovanile della Juventus nel 2008.

Dopo aver completato la trafila nelle giovanili bianconere, Audero esordisce in Serie A con la Juventus il 27 maggio 2017, nell’ultima partita di campionato contro il Bologna. Nella stagione successiva, viene ceduto in prestito al Venezia in Serie B, dove colleziona 35 presenze, contribuendo al raggiungimento dei playoff promozione.





Alla Samp da protagonista, poi Inter e Como

Nel 2018, passa in prestito alla Sampdoria, con cui disputa 36 partite in Serie A, convincendo il club blucerchiato a riscattarlo a titolo definitivo. Nei successivi anni, diventa un punto fermo della squadra, totalizzando 163 presenze fino al 2023. Tuttavia, un infortunio alla spalla destra nel marzo 2023 lo costringe a saltare le ultime partite della stagione, durante la quale la Sampdoria retrocede in Serie B.

Nell’agosto 2023, Audero viene ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Inter, dove ricopre il ruolo di secondo portiere alle spalle di Yann Sommer. Con i nerazzurri, colleziona 4 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia nella stagione 2023-2024.

Nel luglio 2024, si trasferisce al Como, firmando un contratto quadriennale. Con la squadra lombarda disputa 8 partite della stagione 2024/25, trovando difficoltà ad adattarsi al gioco di Fabregas, che utilizza molto il portiere in fase di prima costruzione. Qualche errore di troppo gli ha fatto perdere il posto, ora il nuovo portiere del Como è Butez, acquistato nella sessione invernale.

A livello internazionale, Audero ha rappresentato l’Italia nelle varie categorie giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, totalizzando complessivamente 36 presenze. Nel 2013, con l’Under 17, ha raggiunto la finale del Campionato Europeo di categoria, ottenendo il secondo posto.

Un portiere affidabile ed esperto

Portiere dotato di notevole fisicità, con un’altezza di 1,92 m, Audero è apprezzato per i suoi riflessi e la capacità di comandare la difesa. La sua esperienza in diverse squadre di Serie A e B testimonia la sua adattabilità e crescita professionale nel panorama calcistico italiano.

L’arrivo di Audero al Palermo rappresenta un importante rinforzo per la squadra siciliana, che potrà contare su un portiere esperto e affidabile. Gli ultimi due anni sono stati difficili, per questo l’estremo difensore sarà carico e voglioso di rilanciarsi in una piazza importante.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO, L’ULTIMO GIORNO LIVE