Luca Mazzitelli va in prestito al Sassuolo, è stato a un passo dal Palermo

Luca Mazzitelli scende in Serie B, non va al Palermo bensì al Sassuolo: il centrocampista ritorna in neroverde dopo l’avventura che lo ha legato al club dal 2016 al 2018. Arriva in prestito dal Como.

Mazzitelli è stato a un passo dal diventare un calciatore del Palermo: il Palermo lo aveva scelto come profilo per rinforzare il centrocampo ma diverse circostanze hanno spinto entrambe le parti a non andare avanti.

Il club rosanero si è infatti concentrato su due acquisti più virati al rafforzamento di reparti meno coperti come la porta e l’attacco: in rosa sono infatti arrivati Audero e Pohjanpalo.





