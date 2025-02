Palermo, Pohjanpalo è un nuovo giocatore rosanero / UFFICIALE

Joel Pohjanpalo è un nuovo giocatore del Palermo. Dopo una lunghissima trattativa arriva la firma dell’attaccante, che arriva a titolo definitivo dal Venezia.

Si chiude la telenovela della sessione invernale. Pohjanpalo ha superato le visite mediche e ha firmato un ricco e lungo contratto con la società rosanero fino al 2029. L’attaccante si trasferisce a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro.

Il Palermo chiude un ‘colpo’ importantissimo, forse impensabile a inizio mercato. Pohjanpalo era titolare inamovibile e capitano del Venezia, aveva segnato 6 gol in Serie A. Ora il finlandese è pronto per questa nuova avventura e sarà a disposizione di Alessio Dionisi già per la trasferta di La Spezia.





CHI È JOEL POHJANPALO, NUOVO ATTACCANTE DEL PALERMO

La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Venezia FC le prestazioni sportive di Joel Pohjanpalo. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Joel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

