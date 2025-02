Palermo: chi è Joel Pohjanpalo, il nuovo attaccante che fa sognare i tifosi

Joel Pohjanpalo è un nuovo calciatore del Palermo: la telenovela è finalmente giunta al termine e il finlandese ha firmato un contratto che lo legherà al club rosa per i prossimi anni. Si tratta di un “all-in” in tutti i sensi per il ds Osti e l’ad Gardini, che con questa mossa dimostrano di puntare alla Serie A tramite il raggiungimento dei playoff.

Pohjanpalo ha infatti 30 anni, è ancora negli anni migliori della sua carriera ma non è di certo un acquisto per il futuro, bensì un investimento a brevissimo termine per dare al Palermo quella spinta necessaria per provare a centrare la promozione già da questa stagione, nonostante l’incredibile ritardo in classifica.

Il finlandese ha salutato Venezia nell’ultima partita giocata lunedì 27 gennaio contro il Verona: dopo aver giocato un buon incontro (un gol sfiorato e un’ammonizione subita), Pohjanpalo è uscito all’87’ tra gli applausi del pubblico del Penzo. A fine partita un saluto con occhi lucidi ai tifosi presenti con tanto di giro di campo. Nel match successivo, quello contro l’Udinese, è stato convocato ma si è accomodato in tribuna in virtù della trattativa ormai conclusa.





La carriera di Pohjanpalo

Nato a Helsinki nel 1994, Pohjanpalo è stato prima di arrivare al Venezia un giocatore “internazionale”: partito in Finlandia, ha vinto da protagonista due campionati con l’HJK nel 2012 e nel 2013, segnando 16 gol in 50 presenze. Viene poi acquistato dal Bayer Leverkusen, che dopo averlo girato in prestito all’Alaen e al Fortuna Düsseldorf lo fa esordire nel 2016 in Bundesliga. In quella prima annata colleziona 11 presenze e segna 6 gol.

In prestito passa anche dall’Amburgo e dall’Union Berlino dove continua a segnare la media di un gol ogni due partite, ma prima di approdare in Italia c’è anche un’esperienza in Turchia, quella al Rizespor, anche lì, 33 presenze e 16 gol.

Al Venezia in Serie B è inarrestabile: nella sua prima stagione in Italia gioca 38 partite segnando 19 gol, nella seconda trascina i suoi alla promozione segnando 22 gol in 37 presenze. Prima di arrivare a Palermo ha lasciato i lagunari con 20 presenze in Serie A condite da 6 gol.

Pohjanpalo – Brunori, l’attacco diventa stellare

Con questo acquisto cambiano inevitabilmente le gerarchie del reparto offensivo: da questo momento in poi la coppia sarà formata da Pohjanpalo e uno tra Brunori e Le Douaron. Il capitano del Palermo è favorito sul francese seppur quest’ultimo stia vivendo un buon periodo di forma. La coppia Brunori – Pohjanpalo sembra infatti più completa, un mix perfetto di qualità e potenza che può dare la scossa decisiva per questo finale di stagione.

