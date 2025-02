Palermo, Pohjanpalo e Audero sono atterrati a Punta Raisi / FOTO

Il calciomercato del Palermo si conclude con due ufficialità importanti: Joel Pohjanpalo ed Emil Audero sono rosanero a poche ore dalla fine della sessione invernale. I due calciatori sono atterrati a Punta Raisi con un volo privato verso le ore 22 (foto in copertina).

Due rinforzi dalla Serie A che arrivano con due accordi diversi: Pohjanpalo arriva a titolo definitivo dal Venezia, ha firmato un contratto pluriennale che lo legherà ai rosanero per tanto tempo.

Al contrario Audero arriva in rosa per l’esigenza del club rosanero di risolvere l’enigma portiere, viste le prestazioni non convincenti di Desplanches e Sirigu. Audero arriva in prestito secco dal Como.





Gli arrivi di Pohjanpalo e Audero concludono il calciomercato invernale del Palermo: prima di loro è arrivato il difensore Giangiacomo Magnani, che ha già esordito in rosa nella sconfitta contro il Pisa.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CHI È JOEL POHJANPALO

PALERMO, CHI È EMIL AUDERO