Pohjanpalo: “Venezia, a voi la mia gratitudine. Ora una nuova sfida”

Joel Pohjanpalo saluta Venezia per l’ultima volta: il finlandese, da poco nuovo calciatore del Palermo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio d’addio ai tifosi lagunari, ricordando la promozione raggiunta insieme ma anche altri traguardi calcistici e personali raggiunti in Veneto.

Le parole di Pohjanpalo

“Tutti i giocatori, gli allenatori, lo staff e i soci dell’ufficio. Vorrei ringraziarvi tutti per gli ultimi due anni e mezzo. È stato un onore incredibile lavorare con tutti voi e condividere gli alti e bassi che abbiamo attraversato. La promozione della scorsa stagione sarà sempre uno dei più grandi traguardi della mia carriera e per questo il mio più grande ringraziamento va a tutti voi. Vi auguro tutto il meglio per il futuro, dentro e fuori dal campo.

Cari tifosi del Venezia Fc e cittadini di Venezia. A tutti voi vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine. Il modo in cui mi hai accolto e l’amore che mi hai dato sono qualcosa di così speciale che non ho parole per descriverlo. Il tempo trascorso a Venezia, le persone che ho incontrato tra le calli e il legame speciale che si è creato tra noi sono cose che mi accompagneranno per tutta la vita.





Anche nostra figlia è nata qui, quindi porteremo sempre con noi qualcosa di speciale di Venezia. A volte nella vita bisogna prendere decisioni difficili e questa volta ho sentito che era arrivato il momento di accettare una nuova sfida. Venezia e i veneziani saranno sempre nel mio cuore. Grazie”.

