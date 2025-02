Calciomercato, ultimo giorno: tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni / LIVE

ORE 7.21 – Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, c’è una nuova idea per l’attacco del Venezia: si tratta di Mario Balotelli. L’attaccante non ha trovato spazio al Genoa nella prima parte di stagione e ora potrebbe andare in laguna. Già avviati i contatti.

Ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Il termine è fissato a mezzanotte e sono diverse le società che stanno cercando gli ultimi tasselli per rinforzare gli organici. Palermo tra i club più attivi. Tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni LIVE.

