GdS – “Palermo, ora serve pure il gioco. Dionisi deve dare un filo logico alla squadra”

“L’acquisto di Pohjanpalo è un segnale importante, così come lo è anche quello di Audero. Si tratta di due pedine che possono dare tanto a questa squadra“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta gli ultimi sviluppi del calciomercato rosanero, con uno sguardo al campo.

Dionisi deve provare a dare un filo logico a questa squadra, che non lo ha mai avuto. Bisogna ravvivare il gioco del Palermo. La classifica si è accorciata, spetta all’allenatore trovare un modo per assicurarsi in fretta i playoff. A Brunori e Pohjanpalo dovranno arrivare palloni puliti in area.

Domenica con lo Spezia già se ne saprà di più. Se non ci sarà la scintilla, allora sarà il caso di riflettere su altro. Perché dal mercato non potrà arrivare più niente…





LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO, L’ULTIMO GIORNO LIVE