CorSport – “Calciomercato Palermo, spazio alle sorprese. Desplanches in prestito?”

“Il Palermo pensava di arrivare alle ore conclusive senza particolari urgenze, adesso invece dovrà accelerare. Alcune situazioni sono mutate in extremis e una riguarda appunto il portiere. Osti ha rotto gli indugi, forte anche della conoscenza con Audero che ha avuto alla Sampdoria”. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport commenta le ultime novità del mercato rosanero.

Praticamente ufficiale l’arrivo di Audero, ci si interroga sul futuro di Desplanches, per cui il City Group ha fatto un investimento che non vuole bruciare. Dopo qualche errore di troppo, per il titolare dell’Under 21 azzurra è possibile ora un prestito per finire altrove la stagione senza pressioni. Club e procuratore stanno valutando la possibile destinazione.

Su Mazzitelli c’è stato un rallentamento, restano poche ore ma pare molto difficile che la trattativa si riapra. Ma c’è spazio per pensare a sorprese tipiche delle battute finali del mercato. Il Palermo aveva degli obiettivi che ha centrato e finora non ha ritenuto opportuno tentare di migliorare sugli esterni, ma c’è tempo fino a mezzanotte.





