Palermo, ultimo giorno anche per le uscite: tre rosa in partenza

Il Palermo è attivissimo nelle ultime ore di calciomercato, non solo per quanto riguarda le entrate. I rosanero stanno definendo le cessioni e potrebbero essere in tre a salutare proprio a ridosso del gong, fissato a mezzanotte.

Thomas Henry potrebbe salutare dopo soli sei mesi in rosanero. L’arrivo di Pohjanpalo chiuderebbe ulteriormente l’attaccante francese, che ha deluso. Il suo cartellino è di proprietà del Verona, che potrebbe richiamarlo per poi girarlo nuovamente in prestito alla Salernitana.

Potrebbe essere ceduto anche Alessio Buttaro. Il difensore sta trovando pochissimo spazio in campionato e valuta nuove avventure. Dopo aver rifiutato diverse offerte in Serie C, sembra ben avviata la trattativa con la Carrarese, anche se non si escludono soluzioni last minute.





Praticamente definita la partenza di Ionut Nedelcearu. Il difensore, in scadenza a giugno 2025, ha trovato l’accordo con l’Akron Togliatti, squadra che milita nel campionato russo. Un’operazione che il Palermo aveva in cantiere e che permetterebbe alla società rosanero di recuperare qualche euro tra cessione del cartellino e stipendio (circa un milione complessivo).

