Catania, i tifosi contestano: lancio di fumogeni e stadio abbandonato prima del 90′

Un pomeriggio da dimenticare per i tifosi del Catania, che in duecento hanno affrontato una lunga trasferta fino allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, solo per assistere all’ennesima delusione di una stagione complicata. Dopo chilometri macinati e ore di viaggio, la squadra rossazzurra è uscita sconfitta, alimentando il malcontento di una tifoseria già provata dai risultati negativi.

La partita contro l’Audace Cerignola, guidata dall’ex allenatore etneo Raffaele, ha visto il Catania subire un pesante 2 – 0. Il malcontento dei tifosi è esploso in cori di contestazione diretti a squadra e società.

A peggiorare la situazione, nel corso della ripresa, il match è stato sospeso per alcuni minuti a causa del lancio di fumogeni in campo dal settore ospiti. Un gesto che non solo ha interrotto la gara, ma costerà al club una multa salata. Prima del fischio finale, i tifosi hanno deciso di abbandonare lo stadio, segnando un distacco ormai evidente dalla squadra.





Sul campo si è assistito a un match acceso, tra espulsioni, gol e momenti di tensione sugli spalti. Al minuto 79, con il Catania già sotto di due reti, la gara è stata interrotta dopo che una pioggia di fumogeni è stata lanciata dal settore ospiti. La protesta, frutto di un’esasperazione crescente, ha costretto l’arbitro a fermare il gioco per diversi minuti, mentre i vigili del fuoco intervenivano per ristabilire le condizioni di sicurezza.

I tifosi, ormai esasperati non solo dall’esito del match, ma anche dall’andamento generale della stagione, hanno infine lasciato lo stadio prima del termine della gara. Un gesto simbolico che conferma una frattura sempre più profonda tra la squadra e il suo pubblico, segnando un ulteriore capitolo amaro per i colori rossazzurri.

