Palermo, ecco il nuovo portiere: è fatta per Audero

Il Palermo ha un nuovo portiere. È definita la trattativa che porterà in rosanero Emil Audero, attualmente al Como. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore: il calciomercato chiude a mezzanotte.

Il Palermo ha accelerato la trattativa per Audero nelle ultime ore. Il portiere non era una priorità a inizio mercato, ma le strategie sono cambiate dopo le partite con Reggiana e Pisa.

Sirigu ha ben figurato con Modena e Juve Stabia, ma con la Reggiana è apparso incerto e comunque non poteva essere il titolare fino al termine della stagione. L’errore di Desplanches contro il Pisa ha confermato che il giovane portiere non è ancora pronto per una stagione ad altissimi livelli.





Il Palermo ha così deciso di puntare su Audero, che era stato proposto dal Como nelle settimane scorse. Il portiere stava trovando poco spazio nell’ultimo periodo e vuole rilanciarsi in Serie B, dove non gioca da anni. L’operazione è definita, nelle prossime ore l’ufficialità.

