Calciomercato Palermo: Audero più sì che no, Mazzitelli più no che sì

Palermo attivissimo in queste ultime ore di mercato. La sessione invernale chiude lunedì 3 febbraio a mezzanotte e la società rosanero, oltre agli arrivi di Pohjanpalo e Magnani, sta lavorando ad almeno un altro rinforzo.

Rinforzo per la porta

È ben avviata la trattativa con il Como per Emil Audero. La società rosanero ha accelerato nelle ultime ore, superando quello che inizialmente ero lo scoglio principale: il cospicuo ingaggio percepito dal portiere. L’ex Samp in estate aveva firmato un ricco contratto quadriennale, ma l’avventura con la squadra di Fabregas non è andata bene.

Audero era stato proposto al Palermo nelle scorse settimane, ma la società rosa ha affondato soltanto negli ultimi giorni. L’incerta prestazione di Sirigu con la Reggiana e l’errore di Desplanches col Pisa hanno spinto la società a prendere la decisione: serve un nuovo portiere titolare. Vanno limati i dettagli, ma Audero dovrebbe arrivare in Sicilia.





Si raffredda la pista Mazzitelli

Sembrava andare nella giusta direzione la trattativa per Luca Mazzitelli, centrocampista del Como, ma nelle ultime ore c’è stato un raffreddamento. Destano perplessità le condizioni fisiche del classe 1995, il Palermo starebbe valutando più attentamente.

La trattativa si potrebbe riaprire nell’ultimo giorno di mercato. Mazzitelli aveva dato il suo assenso al trasferimento in rosanero, ma al momento è più no che sì. Il Palermo potrebbe virare su altre opzioni, ma solo per centrocampisti in grado di alzare la qualità del reparto.

