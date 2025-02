Nuova avventura per Lucioni: l’ex Palermo ritorna al Frosinone

Fabio Lucioni trova squadra. Il difensore ex rosanero torna al Frosinone, firmando un contratto fino a giugno. La missione è tra le più complicate: contribuire a salvare una compagine che mai si sarebbe aspettato di lottare per non retrocedere.

Lucioni, nell’ultima stagione con il Palermo, ha trovato poco spazio. Il difensore ha disputato solo una partita ufficiale, entrando come sostituto nella gara di Coppa Italia il 26 settembre contro il Napoli, totalizzando 18 minuti in campo. In Serie B, non è mai sceso in campo. Di conseguenza, non gioca una partita ufficiale da oltre quattro mesi.

Per Lucioni si tratta di un ritorno a Frosinone. Il difensore si era trasferito in Ciociaria nel 2022, in prestito annuale dal Lecce. Fin dal suo arrivo, ha assunto un ruolo di leadership, diventando capitano della squadra e punto di riferimento per i compagni più giovani. Durante la stagione 2022/23 di Serie B, Lucioni ha collezionato 31 presenze e segnato 4 reti, contribuendo in modo significativo alla vittoria del campionato e alla promozione in Serie A del club ciociaro.





