Palermo Futsal Club, altro successo in Coppa: rosanero al terzo turno

Vince ancora il Palermo Futsal Club contro un più che ottimo Futsal Emiri. La partita termina con il risultato di 2-4 con le reti che portano la firma di Di Chiara, Danilo Alario, Pisani e La Fiura.

Palermo Futsal Club: il racconto della gara.

Il primo tempo si apre subito con diverse occasioni di stampo rosanero sventate da un super Rinicella in grande spolvero. Chinnici e La Fiura creano diverse occasioni con Di Chiara che porta in vantaggio i suoi. Il laterale classe 2001 continua il suo momento di forma d’oro con l’ennesima rete della sua stagione. Destro forte e preciso sotto l’incrocio dei pali. Lo stesso Di Chiara, però, risulta anche sfortunato con una deviazione che mette fuori dalla discussione il portiere Raccampo, all’esordio assoluto dopo 6 anni di inattività. Nonostante diverse occasioni, il Palermo Futsal Club va all’intervallo con il risultato di 1-1.

La seconda frazione si apre con la super azione di Catania e Di Chiara. Dopo una fase di pressing ed uno scambio, il primo serve un cioccolatino a Danilo Alario che con il destro è glaciale. Palla in rete ed esultanza per il classe 2005. Nella seconda metà inizia, invece, la super prestazione del Mvp di giornata: il portiere Raccampo. Prima subisce una rete dal sinistro di punta di Guglielmini e poi chiude la saracinesca in più di un’occasione. Mister D’Alessandria, sostituto dello squalificato Gentile, guarda in panchina e pesca il cambio: Pisani ruba il pallone a Giordano e spedisce in porta battendo Rinicella a 3 minuti dalla fine. Il Futsal Emiri si riversa in attacco e costruisce benissimo a secondo palo per Naccari. Il giovane giocatore di casa colpisce a botta sicura ma Raccampo compie un assoluto miracolo facendo ripartire l’azione rosanero che si concretizza con l’eurogol, e non è il primo, di capitan La Fiura. L’attaccante classe 1988 regala una perla assoluta con un pallonetto morbido a scavalcare Rinicella fuori dai pali. Per il direttore di gara va bene così: triplice fischio e successo rosanero.





La prossima sfida

Continua l’avventura in Coppa per i ragazzi del presidente Pazzaglia. Dopo il successo nella gara di andata per 11-1, i rosanero si impongono per 2-4 chiudendo la pratica. Il prossimo appuntamento vedrà il Palermo Futsal Club scendere in campo contro il temibile Altofonte al Palacanino per la 17esima giornata di campionato. Fischio iniziale previsto per sabato 8 febbraio alle ore 16:00.

