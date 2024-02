Palermo, col Como per il record stagionale: il dato aggiornato

Si riaccende l’entusiasmo tra i tifosi del Palermo: il club rosanero ha pubblicato sui social il dato aggiornato della vendita dei biglietti per il match contro il Como dopo appena 24 ore dall’apertura.

Sono già 17.456 i titoli emessi per l’incontro d’alta classifica che per il Palermo potrebbe significare (in caso di vittoria) l’aggancio e in virtù degli scontri diretti a favore il sorpasso al Como.

Si punta il record raggiunto contro lo Spezia: in quell’occasione (match finito 2 – 2), i titoli emessi furono 29.117.