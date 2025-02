Palermo, contro lo Spezia subito in campo i tre nuovi acquisti

Il modulo non si discute: il 3-5-2 che Dionisi schiererà domenica per tentare di fermare lo Spezia di D’Angelo. Chi cambierà, però, saranno gli interpreti.

In campo scenderanno subito i nuovi acquisti e dovranno dare una sferzata alla stagione del Palermo che viene da due sconfitte consecutive. In porta, infatti, agirà subito Audero per dare quella sicurezza che ultimamente era mancata a Desplanches.

Lo scrive il Giornale di Sicilia che ipotizza la formazione che sfiderà i bianconeri (qui quella della nostra redazione), comprensiva degli ultimi arrivi.





Ci saranno infatti anche Magnani, titolare per la seconda volta e secondo il quotidiano al posto di Baniya (o Nikolaou), e Pohjhanpalo in tandem con Brunori, con Le Douaron scalpitante e pronto a subentrare.