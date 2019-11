Il Palermo vola e fa 10 su 10. I rosanero battono 6-0 il Corigliano, che prova a resistere come può alle folate offensive dei rosanero. Nel primo tempo arrivano le due perle dalla distanza di Ficarrotta e Martin; nella ripresa doppietta di Ricciardo e reti di Martinelli e Sforzini. Bello l’ideale l’abbraccio tra tifosi rosanero e calabresi, con i giocatori del Corigliano applauditi sotto la curva al fischio finale. —> LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

FINE PARTITA: Il Palermo centra la decima vittoria in 10 giornate con un perentorio 6-0 al Corigliano. Nella ripresa doppietta di Ricciardo e reti di Martinelli e Sforzini.

47′ s.t. – GOL PALERMO! GOL SFORZINI! Cross dalla sinistra sul secondo palo: inserimento perfetto e colpo di testa vincente in corsa.

TRE MINUTI DI RECUPERO

44′ s.t. – Colpo di testa di Sforzini: D’Aquino blocca. Ormai si attende solo il triplice fischio dell’arbitro.

43′ s.t. – Anche Lucera prova ad iscriversi alla festa: tiro cross dalla sinistra, Strumbo mette in calcio d’angolo.

40′ s.t. – Ci prova ancora il Corigliano: punizione battuta da Catalano, Martin interviene in scivolata e spazza via.

38′ s.t. – CAMBIO CORIGLIANO: dentro Braglia per Infusino.

37′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Pelagotti, entra Fallani. Pergolizzi “regala” al giovane portiere l’esordio in campionato.

35′ s.t. – Catalano prova a lanciare lungo, ma Pelagotti fa buona guardia in area. Partita in ghiaccio.

31′ s.t. – DOPPIO CAMBIO PALERMO: esce Martinelli, entra Mauri. Esce Ficarrotta, entra Lucera.

30′ s.t. – GOL PALERMO! MARTINELLI! I rosa dilagano: cross dalla sinistra di Vaccaro e inserimento vincente di Martinelli, che insacca di testa.

28′ s.t. – PELAGOTTI! Catalano prova a colpire dalla distanza, Pelagotti (di fatto al primo intervento della sua gara) devia in angolo.

24′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Ricciardo (applausi per lui), entra Sforzini.

22′ s.t. – FICARROTTA! Ancora una conclusione dalla distanza per l’attaccante rosanero, con D’Aquino che si oppone in tuffo. Sul successivo calcio d’angolo, Accardi va a un passo dal tap-in in area piccola.

21′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Lancini, entra Accardi.

20′ s.t. – Lancini non ce la fa (problema muscolare). Pronto il cambio.

18′ s.t. – RESTA A TERRA LANCINI! Il difensore chiede l’intervento dei sanitari.

17′ s.t. – Rischio per il Palermo: Crivello non si accorge dell’avversario alle spalle e serve un retropassaggio corto a Pelagotti. Il portiere riesce a bloccare.

16′ s.t. – GOL PALERMO! RICCIARDO!!! La difesa del Corigliano va in confusione su un cross dalla destra, con Ricciardo che interviene da pochi passi. D’Aquino e un difensore provano a togliere il pallone dalla porta, senza riuscirci.

15′ s.t. – CAMBIO CORIGLIANO: esce Capuozzo, entra Mazzocchi.

14′ s.t. – Ricciardo viene strattonato in area, ma stavolta per l’arbitro non è rigore. Reazione stupita di Ricciardo, che poi interrompe la protesta e riprende a giocare.

13′ s.t. – FELICI! Altra azione personale del classe 2001, che entra in area sulla destra e prova a colpire con il destro sul primo palo. Conclusione alta.

11′ s.t. – GOL PALERMO! RICCIARDO!!! Conclusione potente e centrale sotto la traversa, che spiazza D’Aquino.

10′ s.t. – RIGORE PER IL PALERMO. D’Aquino si oppone al tiro di Doda (bell’inserimento sulla destra), ma poi ssecondo l’arbitro commette fallo nel tentativo di strappargli la palla dai piedi.

8′ s.t. – Il Corigliano prova ad alzare l’intensità in fase difensiva, ma il Palermo fa buona guardia e ribalta l’azione: Felici punta tre avversari sulla sinistra, ma finisce per commettere fallo.

6′ s.t. – RICCIARDO! Colpo di testa di Ricciardo a centro area sul calcio d’angolo dalla sinistra. D’Aquino blocca il pallone terra in tuffo.

5′ s.t. – Disimpegno complesso da parte del Palermo, che poi lancia in verticale per Ficarrotta: D’Aquino esce dall’area e si esibisce in un doppio dribbling palla al piede prima del rinvio. Pallone recuperato da Kraja, che guadagna calcio d’angolo.

3′ s.t. – Inizio ripresa a ritmo blando. Palermo che gestisce il possesso palla. Felici controlla male un pallone sulla trequarti e poi commette fallo.

ORE 15.30 – INIZIA LA RIPRESA. Doppio cambio nel Corigliano: esce Proto, entra Balsamà. Esce Nicodemo, entra Schena.

ORE 15.28 – Le squadre rientrano in campo, tra poco il via alla ripresa.

ORE 15.15 – FINE PRIMO TEMPO: 2-0 all’intervallo per il Palermo contro il Corigliano, con i rosanero che trovano il gol con due spettacolari conclusioni all’incrocio dei pali, prima con Ficarrotta e poi con Martin. Il Palermo costruisce tante occasioni e di fatto assedia la metà campo del Corigliano per tutta la prima frazione.

45′ p.t. – Un minuto di recupero. Disattenzione dei rosa in difesa su un cambio di gioco del Corigliano: Talamo prova a controllare il pallone in area, ma viene anticipato da Doda che si rifugia in calcio d’angolo.

42′ p.t. – RICCIARDO A UN PASSO DAL TRIS: ancora un cross dalla destra, con l’attaccante che colpisce all’altezza dell’area piccola; in qualche modo il portiere del Corigliano riesce a respingere.

39′ p.t. – GOL PALERMO!!!!!! MARTIN!!!!!! Pallone dalla sinistra che sorprende Ricciardo, ma Martin controlla sulla trequarti e con il destro piazza il pallone all’angolino. Altro splendido gol dalla distanza dei rosanero.

37′ p.t. – Azione sulla sinistra del Palermo, ma Ricciardo non si intende con i compagni: la sua conclusione dal limite è debole e finisce tra le braccia del portiere.

36′ p.t. – Rischio per il Corigliano, che con un retropassaggio mette in difficoltà il proprio portiere. Felici va in pressing, i calabresi si salvano

35′ p.t. – RICCIARDO!! D’AQUINO SI OPPONE! Colpo di testa a centro area dell’attaccante rosanero, ma D’Aquino in tuffo riesce a togliere la palla dall’angolino.

34′ p.t. – Il Corigliano prova a uscire palla al piede, ma il centrocampo del Palermo è in agguato e recupera subito palla. Rosa stabilmente nella metà campo avversaria.

30′ p.t. – “Palermo merita la A“. Striscione dei tifosi del Corigliano, standing ovation del Barbera.

27′ p.t. – PALERMO A UN PASSO DAL RADDOPPIO. Contropiede condotto da Felici, che sceglie di tirare anzichè servire Ficarrotta. La respinta del portiere finisce proprio tra i piedi di Ficarrotta, ma da posizione angolata spara alto.

26′ p.t. – RICCIARDO! Pallone recuperato da Martinelli e lancio lungo in verticale per Ricciardo, che prova il tiro in corsa ad incrociare col mancino: pallone che finisce sul fondo.

25′ p.t. – Il Palermo insiste sulla fascia destra: ennesimo cross in mezzo, stavolta è Strumbo ad intervenire per mettere il pallone in rimessa laterale.

23′ p.t. – Palermo lezioso in disimpegno, con Martin che esegue un retropassaggio prevedibile: Strumbo prova ad andare in pressing, Crivello ci mette un pezzo rifugiandosi in rimessa laterale.

21′ p.t. – Pallone di Felici per l’inserimento Ficarrotta, che cade ancora una volta in area sul contatto avversario. Anche stavolta l’arbitro giudica regolare l’azione, ma Ficarrotta resta a terra per la botta subita.

19′ p.t. – Azione manovrata del Palermo, che continua ad assediare l’area del Corigliano. Vaccaro vanifica tutto però con un cross che si perde sulla destra.

17′ p.t. – FICARROTTA VICINO AL RADDOPPIO: uscita a vuoto di D’Aquino sul calcio d’angolo battuto dalla sinistra, ma il palermitano (appostato sulla destra) manda a lato sul primo palo.

15′ p.t. – Ennesimo tentativo dalla destra del Palermo: stavolta è Ricciardo a crossare dalla destra, ma il suo pallone è troppo arretrato per i tre giocatori rosanero che si erano inseriti in area.

13′ p.t. – Prova a farsi vedere anche il Corigliano servendo Talamo, attento Crivello in fase difensiva.

12′ p.t. – Lancio in profondità per Ricciardo, che cerca di contendere il pallone a D’Aquino in uscita. Il bomber rosanero però commette fallo.

11′ p.t. – Palermo ancora pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo: ennesimo cross dalla destra spazzato via dalla difesa calabrese, ma il Palermo resta in possesso.

8′ p.t. – GOL PALERMO! FICARROTTA! Controllo sulla trequarti e splendido tiro a giro di sinistro all’incrocio dei pali. D’Aquino non può nulla. Gol stupendo.

6′ p.t. – Ancora un tentativo dalla destra per il Palermo: stavolta è Kraja a tentare il cross in mezzo: la difesa del Corigliano spazza via.

5′ p.t. – Ficarrotta prova a entrare in area dalla destra, ma viene contrastato e va giù: per l’arbitro il contatto è regolare. Ficarrotta dopo un timida protesta, si rialza.

4′ p.t. – Ancora Palermo in attacco, stavolta sulla destra: cross di Ficarrotta per Ricciardo, ma il pallone è troppo lungo e si perde in fallo laterale su lato opposto.

2′ p.t. – Il Palermo prova a servire Ricciardo in profondità: il bomber prova l’aggancio in area, ma un rimpallo con il portiere regala rimessa dal fondo al Corigliano.

ORE 14.29 – SI PARTE! Il Palermo attacca nel primo tempo da destra verso sinistra.

ORE 14.26 – Squadre in campo tutto pronto per il calcio d’inizio. Il Corigliano saluta i propri tifosi, applausi dalla Curva Sud

ORE 14.15 – Riscaldamento terminato, le squadre rientrano negli spogliatoi in vista del calcio d’inizio.

ORE 14.05 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Palermo insegue la decima vittoria consecutiva in campionato. L’avversario è il Corigliano Calabro, in difficoltà finanziarie ma con grande orgoglio. A partire dalle 14.30 la diretta testuale del match su Stadionews.

Ecco le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Crivello, Lancini, Vaccaro; Martinelli, Martin, Kraja; Felici, Ricciardo, Ficarrotta.

A disposizione: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Lucera, Mauri, Sforzini, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

CORIGLIANO CALABRO (4-3-3): D’Aquino; Infusino, Strumbo, De Carlo, Capuozzo (dal 15′ s.t. Mazzocchi); Proto (dal 1′ s.t. Balsamà), Nicodemo (dal 1′ s.t. Schena), Cosenza; Talamo, Catalano, Cito.

A disposizione: La Cagnina, Bianco, Gifford, Mazzocchi, Balsama, Khouaja, Schena, Braglia.

Allenatore: Fabio De Sanzo.

Arbitro: Maurizio Barbiero (Campobasso).

Assistenti: Matteo Peggiola (Legnago) – Maicol Cinotti (Livorno).

