MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Jacopo Dall’Oglio potrebbe essere il prossimo calciatore a lasciare il Palermo. Il centrocampista milazzese è in uscita nonostante il rinnovo automatico del contratto arrivato con la promozione in Serie B: su di lui c’è un fortissimo interesse dell’Avellino, che ha avviato una trattativa per portarlo in Campania.

Dall’Oglio figurerebbe dunque tra i sacrificabili per liberare un ulteriore slot nella lista dei calciatori over 23, che non devono superare quota 18. Dopo l’addio di Giron, il Palermo potrebbe quindi salutare un altro titolare della cavalcata verso la Serie B.

Dal canto suo l’Avellino è pronto ad assicurarsi un centrocampista esperto per puntare alle zone alte del girone C di Serie C.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, NON SOLO NEDELCEARU