Palermo – Frosinone, arbitra Di Bello: precedenti horror con i rosa

È Marco Di Bello della sezione di Brindisi l’arbitro scelto per Palermo – Frosinone, gara valida per la 2a giornata di Serie B, in programma sabato 30 agosto alle 21. I precedenti con i rosanero sono da horror.

L’ultimo incrocio tra il Palermo e Di Bello risale allo scorso 17 maggio, quando il ‘fischietto’ pugliese ha diretto il turno preliminare dei playoff perso dai rosanero contro la Juve Stabia. In generale, Di Bello ha arbitrato il Palermo in 13 occasioni. Le prime tre risalgono al campionato di Serie B 2013/14, concluso con la promozione in Serie A: tutte vittorie per i siciliani contro Pescara, Crotone e Varese. Nella stagione successiva, in massima serie, i tre incroci con l’arbitro si chiusero invece con altrettante sconfitte: due contro la Lazio e una contro il Parma.

Nel campionato 2015/16, Di Bello ha diretto due partite dei rosanero in Serie A: una sconfitta contro l’Empoli e un pareggio con il Bologna. Negli anni successivi altri quattro precedenti: due in Serie A – entrambe sconfitte, contro Juventus e Milan nella stagione 2016/17 – e due in Serie B, terminati in parità: 1-1 contro la Spal nel 2022 e 2-2 contro l’Ascoli, lo scorso 5 maggio 2024.





Completano la squadra arbitrale gli assistenti Politi e Ceolin, con Castellone come quarto uomo. Al VAR ci sarà Nasca, assistito da Serra come AVAR.

La designazione completa

PALERMO – FROSINONE h. 21.00

DI BELLO

POLITI – CEOLIN

IV: CASTELLONE

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

