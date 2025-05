Palermo – Frosinone, settore ospiti chiuso: trasferta vietata ai tifosi ciociari

I tifosi residenti in provincia di Frosinone non potranno seguire la propria squadra nella trasferta di Palermo: è ufficiale la decisione della Prefettura di Palermo, come comunicato dal club laziale stesso.

La decisione è stata presa in quanto il match è stato considerato “a rischio” vista la grande rivalità esistente tra le due tifoserie, nata nel 2018 dopo la finale playoff di Serie B.

I tifosi residenti in provincia di Palermo hanno subito la stessa sorte diverse volte in questa stagione: basti pensare alle ultime due trasferte a Catanzaro e Cesena.





IL COMUNICATO

Il Frosinone Calcio comunica che, a seguito di quanto disposto e comunicato in data odierna dalla Prefettura di Palermo, è vietata la vendita dei tagliandi, per tutti i settori dell’impianto sportivo “Renzo Barbera”, ai residenti in Provincia di Frosinone. Contestualmente la stessa Prefettura dispone la chiusura al pubblico del Settore Ospiti del suddetto impianto sportivo

