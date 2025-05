Messina, Dumbravanu: “Abbiamo un solo obiettivo. Foggia da non sottovalutare”

Daniel Dumbravanu, difensore del Messina, è intervenuto durante la trasmissione Contropiede in onda su tcf. Nel suo intervento, ha parlato soprattutto della delicata sfida di playout di Serie C contro il Foggia.

“Percepiamo l’affetto della città ogni giorno e in testa abbiamo solo un obiettivo, quello che ci siamo prefissati da gennaio, quando la squadra è cambiata. Non dobbiamo pensare che sia tutto facile contro il Foggia e dobbiamo assolutamente evitare di sottovalutare la partita, perché sarà molto diversa rispetto a quella di campionato. Andremo in campo con l’idea di vincere, perché sappiamo che almeno una delle due dobbiamo per forza portarla a casa” dichiara.

Il Messina si prepara quindi a una sfida decisiva. In campionato, il Foggia vinse 0 – 3 all’andata, mentre al ritorno fu il Messina a imporsi per 1 – 2. In classifica, i giallorossi hanno chiuso al 18° posto con 25 punti, mentre il Foggia è arrivato 17° con 31, a un solo punto dalla salvezza.





LEGGI ANCHE

PALERMO? NO. LA FESTA ROSANERO E’ SULLE DOLOMITI

PALERMO, UN TEMPO E POI IL VUOTO