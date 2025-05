Pescara, Bentivegna: “Palermo, un privilegio giocare con Dybala. Baldini è un secondo padre”

Accursio Bentivegna, attaccante del Pescara ed ex giocatore del Palermo, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio e, tra i vari temi trattati, l’ex attaccante si è soffermato in particolar modo sulla sua esperienza in rosanero.

“Provo un po’ di rammarico per la mia carriera, ma sono comunque soddisfatto di quello che ho fatto e che tuttora sto cercando di realizzare. Nel mio percorso ho avuto a che fare con persone incredibili. A Palermo, per esempio, ho giocato con Dybala: è un ragazzo umile e simpaticissimo, oltre a essere un giocatore formidabile. Potersi allenare tutti i giorni con lui è stato un privilegio”, dice l’attaccante.

Bentivegna si è poi espresso su due ex allenatori del Palermo: “Sono stato allenato da De Zerbi: anche se era la sua prima esperienza in Serie A, si vedeva già che era un fenomeno. Lavorare con lui mi ha fatto crescere tantissimo. Il mio attuale mister è Baldini, che avevo già avuto svariati anni quando giocavo alla Carrarese: per me è un secondo padre, una persona e un allenatore eccezionale“.





LEGGI ANCHE

PALERMO? NO. LA FESTA ROSANERO E’ SULLE DOLOMITI

PALERMO, UN TEMPO E POI IL VUOTO